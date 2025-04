Arvamus Tuulikute planeeringutest on saanud tööriist KOV-i valimisteks valmistumisel

Kaasamiskoosolekud, mille eesmärk peaks olema kohalike elanike, ettevõtjate ja poliitikute sisuline kaasamine planeeringute arutellu, et kuulata küsimusi ja anda vastuseid, on kujunenud hirmu- ja konfliktikolleteks. Nendest üritustest on saanud rändteater, kus domineerivad häälekad vastased ja organiseeritud MTÜ-d, kes sageli ei esinda isegi kohaliku kogukonna häält.

Paljud kohalikud, keda otsused kõige rohkem mõjutavad, ei saa enam isegi sõna. Vähem teadlikud on aetud segadusse. Koosolekute toon on muutunud ähvardavaks ja vaenulikuks, mistõttu inimesed, kes sooviksid mõistlikku arutelu, on hakanud nendest eemale hoidma. Võitlus taastuvenergia arendamise vastu on muutunud poliitiliseks tööriistaks, mis õõnestab kahjuks ka demokraatia aluseid.