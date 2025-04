Kehalast rallimehaanikuks? Miks ka mitte ...

Sõiduautotehnikute pädevusvõistlus ehk STPV on ametikoolides õppivatele noortele mõeldud kõige mitmekülgsem ja nõudlikum kutsevõistlus Eestis. Kuigi asjaosalised valivad hoolikalt sõnu ja otse välja ei ütle, on STPV tegelikult omamoodi tugev konkurent telesaatele «Noor meister», mille tootmist tellib haridus- ja noorteamet ning mis mõnede hinnangul on liiga kommertslik ja ebaprofessionaalne.