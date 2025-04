Ellen Niiduga Midrimaal Kümme aastat etlusseiklusi

Väike trikk on ka asjal juures: iga kord on võistlusel pealkiri, mis annab suuniseid Ellen Niidu rikkalikul luulemaastikul kulgemiseks. Teemaks on olnud «Karud saavad aru», «Kuningajutt» ja «Rongisõit» ning muidugi laste sõber Krõll. Sel aastal oli märksõnaks «Suur suislepapuu».