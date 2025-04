Lahkunud on Rakvere teatri kauaaegne näitleja Erik Ruus

Erik Ruus on mänginud filmides ("Vaatleja", 1987; "Ainus pühapäev", 1990; "Tulivesi", 1994 – kõik Tallinnfilm); "Päeva lõpus" (2009) ja "Kutsar koputab kolm korda" (2010); telelavastustes "Viimane lend" (1995) ning seriaalides "Õnne 13" (1997–1999), "Ohtlik lend" (2006) ja "Klass: elu pärast" (2010)).​ Eriti jäi ta meelde Eerik Engström​i rolliga filmis "Tulivesi", kus oma karismaga mängis sümpaatseks tegelase, kes pidanuks olema just kui negatiivne. Kindlasti mäletatakse teda ka dokumentaaldraamast "August 1991", kus ta kehastas teletorni direktorit, kes koos paari kaitseliitlasega jäi tõkestama sõjaväelaste rünnakut tornile.

Rakvere teatri loominguline juht ​Peeter Raudsepp lausus, et Erikuga seostub tal palju head ja loomingulist teatritee alguses. "Temas oli näitlejana jõudu ja tundlikkust, mäletan, et temaga kestsid arutelud lavastuste üle tihti üle südaöö ja alati suutis ta üllatada uue värvi ja suhtevarjundiga laval," kõneles ta. "Milleri "Hind", Williamsi "Tramm nimega "Iha"", Nicholsoni "Varjudemaa", Frayni "Heategijad" – kõigis Eriku näitlejavägi ja -valu ...​"

"Issand ... Võtab sõnatuks," ütles Palmiste ohkega. "Eile just küsiti tema tervise kohta ja ma kiitsin, et parem on, Erik ise mulle nii kinnitas. Et käib juba hoovi peal ilma kepita ja tsikkel tuli remondist ning hakkab sellega jälle sõitma."