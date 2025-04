VIDEO Vaata Erik Ruusi monoloogi ühes viimastest etendustest tema osalusel

​See ei jäänud siiski Erik Ruusi viimaseks rolliks. Ta mängis kaasa ka Piibe Teatri lavastuses "Mina, Sikenberg", mida teater plaanis mängida ka tänavu mais. "Pidin just tema juurest läbi minema, ja uurima, kas tervis kannatab etendusi kaasa teha," lausus Piibe teatri eestvedaja ning mainitud etendusel Ruusi lavapartneriks olnud Arlet Palmiste. "See käik jäi aga käimata ja nüüd on hilja."