Selleks hetkeks oli juba hommikune rong nendest kividest üle sõitnud ja tegelikult oli ka rongijuht Eesti Raudteed olukorrast teavitanud. "Kivide vigastuste järgi tundus, et need olid teadlikult sinna betooni ja relsi vahele pandud," rääkis Teiva. "Mitmed kivid olid purunenud killustikuks, kui rong neist üle sõitis. Ühel fotol on näha ka ülesõidu aluse deformatsioon, see kahju on juba rahaliselt märkimisväärne," ütles Teiva.