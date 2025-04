Diskrimineerimine tööelus ulatub palgalõhest kaugemale

«Palgalõhe ja võrdne kohtlemine on meie ühiskonnas aktuaalsed ja olulised teemad, kuid juriidilisest aspektist tuleb silmas pidada, et sooline palgalõhe ei tähenda automaatselt naiste diskrimineerimist,» ütles advokaadibüroo RASK partner Annika Vait. Alles siis, kui võrdses olukorras olles koheldakse inimest tema soo tõttu teisest kehvemini, saab rääkida seadusega keelatud diskrimineerimisest. Palgalõhe puhul soo tõttu põhjendamatult madalama tasu maksmisest. Tegelikkuses võib aga tööalane sooline diskrimineerimine seisneda ka muudes aspektides, seejuures nii ebavõrdses kohtlemises – näiteks tööle kandideerimisel, edutamisel, koolitustel osalemise võimaldamisel – kui ka näiteks tööandja poolt vastutuse ja eneseteostuse võimaluse tagamises.

«Praktikas vahest ei teata, kuid tegelikkuses on seadusega naistele antud palganumbrist laiem kaitse,» tutvustas Vait. «See hõlmab võrdse kohtlemise nõuet muu hulgas ka tööeluga seotud võimaluste ja vastutuse osas.» Viimane tähendab, et töölepingu seaduses on ette nähtud, et emapuhkuse lõppemisel on naisel õigus kasutada paranenud töötingimusi, millele tal oleks tekkinud õigus töölt ära olemata. Praktikas teatakse praeguseks järjest enam ka selle kõige levinumat sisu: kui eemaloleku ajal teiste töötajate palka tõstetakse, tuleb ka emapuhkuselt tagasi tulnud töötajale kõrgemat tasu maksta.