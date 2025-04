Tudeng jõudis Ida-Virumaale kogemata, ent jäi südame sunnil

«Kui aus olla, siis ma sattusin siia üsna juhuslikult,» tunnistab Indrek. «Pärast ajateenistust mõtlesin, et lähen tegevväelaseks. Kuid mingi hetk sain aru, et tegelikult tahaksin õppida – päriselt õppida.» Talle ei olnud reaalained kunagi meeldinud. Gümnaasiumis säras ta humanitaarias: kirjutas luuletusi, lühijutte, isegi lühiromaani. Ent elu keeras teda just reaalainete poole.