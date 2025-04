Rakvere mehed läksid oma abikaasadele kallale

​Möödunud aastal avaldas statistikaamet laiaulatusliku suhteuuringu, kust selgus, et elu jooksul on paarisuhtes vägivalda kogenud 41 protsenti naistest. Keskmisest rohkem on vägivalda kogenud noored naised vanuses 18–29 aastat ja kõige vähem naised, kes on juba vanemas eas (65–74 eluaastat).

Suhteuuringu projektijuht Jana Bruns selgitas, et 58 protsenti naistest, kes on kannatanud füüsilise või seksuaalse vägivalla all, on saanud endise partneri käitumise tõttu ka vigastada. "Praeguses suhtes on vigastusi saanud 47 protsenti vägivalla all kannatanud naistest," ütles ta ja lisas, et 22 protsenti naistest, kelle suhtes praegune partner on vägivaldne olnud, tundsid, et nende elu on ohus. Endise partneri rünnaku puhul on see protsent 38.