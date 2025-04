Vinni valla vastuseis tuulikutele jõudis kohtusse

Sustainable Investments plaanib arendada Vinni vallas mitut tuuleparki, mille tarvis on ettevõte sõlminud kokkuleppeid kohalike maaomanikega ja alustanud väljamakseid.

Tartu halduskohtus toimub neljapäeval kohtuistung Vinni valla tuuleparkide detailplaneeringute algatamisest keeldumise kohta. Ainulaadseks teeb istungi see, et kohtumäärusega on juba väljastatud vallale trahvihoiatus kohtumenetlusega venitamise eest.