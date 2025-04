Tapa vald korraldab Tamsalu laululava rajamiseks riigihanke

Tapa valla hankespetsialisti Kadri Kirsipuu sõnul kinnitati 23. aprillil riigihanke "Tamsalu 100 tamme pargi laululava" alusdokumendid. Hange ise kuulutatakse välja 28. aprillil, kui korraldus on allkirjastatud. Siis on aega neli nädalat, et teha pakkumusi.