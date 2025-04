Kunda punahirved tekitasid jaanalinnuefekti: kõik pistavad pea liiva alla, keegi ei tea midagi

Küsi kellelt tahad, kõik kehitavad õlgu – nemad ei tea! Kuu-poolteist tagasi väitis Kunda Jahindusklubi, et klubi pole asjaga üldse seotud, nüüd keeldutakse ajakirjandusele kommentaari andmast sootuks. Keskkonnaamet väitis Virumaa Teataja viimasele päringule vastates, et pole endiselt loomade omanikku tuvastanud, kuid asjaga tegeletakse (vaata lisaligu). Viru-Nigula vallavanem ütles, et tema ei saa kellegi suunas näpuga näidata, kuna otsesed tõendid puuduvad.

​Ilmselt mullu novembris tekkis Kunda kanti üks punahirvede kari (või isegi mitu karja). Need loomad pole Eestis tavapäratud, kuid antud juhul on selge, et mängus on inimese käsi, sest hirvedel on kollased lipikud kõrvas ja nad on või olid kellegi omad.