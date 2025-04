Võsu kool ja Käsmu lahe merekool seilavad ühisel kursil

Huvi Käsmu lahe merekooli vastu on suur: tänavuseks suveks on välja kuulutatud kaheksa purjetamislaagrit, kus enamik kohti on juba täis. «See on uskumatu, kuidas mõni laps tuleb täiesti algajana trenni ja ta oleks justkui roolipinn käes sündinud,» rääkis Käsmu lahe merekooli eestvedaja Maris Pruuli. Kavas on alustada ka suvekursusega, mis toimuks kaks kord nädalas ja mille põhjal võiks kujuneda aastaringne õpe. «Huvilisi jagub nii kohalike kui kaugemalt tulijate hulgas, seega oleme võtnud sihiks pakkuda rohkem võimalusi ja tuua mereõpe püsivamalt piirkonna lasteni,» ütles Pruuli. Samuti kaalutakse perepäevade ja täiskasvanute kursuste korraldamist. Võsu kooli õppekavas on purjetamine olnud nii teooria kui ka praktilise osana juba mitu aastat.