Peep Vassiljev fosforiidikonverentsil: teadlasi ma usaldan, aga pelgan poliitikuid

Fosforiidi teema on praegu seisus, mille kohta öeldakse, et käivad uuringud ja veel ei tea, kas üldse saab ja tasub kaevandada. Selline on poliitikute valvevastus, kui neilt aru pärida, aga samas käis näiteks välisminister Ameerika ühendriikides juba meie muldmetalle, mille kaevandamine seostuks fosforiidi ammutamisega, juba "reklaamimas".