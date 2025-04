Korvpalliklubi Haljala NGU õigustas Saku teise liiga finaalkohtumises oma nime täielikult. NGU ehk never give up, tähendab seda, et meeskond ei anna kunagi alla. Vahepeal lausa lootusetuna tundunud olukorrast roniti välja ja võideti VPG/Vinni Valda nelja punktiga.