Miks kirjakeel on tähtis?

UNESCO andmetel on maailmas umbes 7000 elavat keelt. Hille Saluäär rõhutab, et ehkki statistikas on eesti keel suurkeelte kõrval tilluke, on ta lõviosa väikekeelte kõrval suur ja väga edukas. On erakordne, et vähem kui miljoni kõnelejaga keeles saab omandada kõrgharidust, anda välja nii algupärast kui ka maailmaklassikasse kuuluvat kirjandust, ajada riigiasju. Kuid üha enam tuleb eesti lastele mis tahes ainetunnis õpetada eesti keelt nagu võõrkeelt. Lihtsalt ei teata sõnu. Kui ei teata sõnu, ei osata neid ka käänata-pöörata, neist mõttekaid lauseid ja tekste moodustada. "Keele kui peene – inimliku! – tunnetusvahendi eest tuleb hoolitseda, seda rääkides, lugedes, õppides ja õpetades, kirjutades, keelel keerutades, teise inimhingega mõistmist otsides," kirjutas ta emakeelepäeval Sirbis.