Kontserdi kava on lihavõtteteemaline. Setodele on lihavõtted olnud ikka oluline püha. Nädal pärast suuri lihavõtteid on setodel järelpühad ehk väiko lihavõõdõ. Nii on ka aprillilõpu kontsert üles ehitatud tantsudele, tantsulauludele ning lihavõtte kombestiku ja pärandkultuuri tutvustamisele.