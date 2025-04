Võsul jalutanud kass sai kuuli käppa

17. aprillil tuli hiirekuningas koju katkise käpaga. Kassi veritsevat käppa märkas õhtupoolikul kella nelja paiku Liis Tiidebergi abikaasa. "Abikaasa arvas, et kassi käpp on kuskile kinni jäänud, äkki on luumurd. Ta nägi haavast, et valge kõhr paistab," meenutas naine.