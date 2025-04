Maamessil näeb põnevat tehnikat Siblijast "piisoniteni"

Meie maakonna ettevõtteid jagus messil rohkesti. Maamessi korraldajatel on kujunenud traditsiooniks tõsta esile silmapaistvaid tooteid ehk messinaelu. Üheks selliseks oli põhuäke Siblija 120. Hiiglasliku põllumasina hind jääb Lasila ettevõtte Agrimet OÜ tegevjuhi Kaimo Gutmanni sõnul veidi alla 100 000 euro. "Selle me arendasime koostöös Sadala Agroga," selgitas insenerist tegevjuht ja lisas, et see on neil läbi aegade kõige suurem töö. Sadala Agrost öeldi, millist masinat neil vaja on, ning Agrimet OÜ ehitas selle valmis. "Me oleme kliendipõhine," tõi ettevõtja esile. Siblijat hakati kavandama 2023. aasta oktoobris. Möödunud suvel käis masin põllul ja tõestas, et suudab töö teha hindele "väga hea".