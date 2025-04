Gängi sünergia ehk Elu õppetunnid ekraanil

Rakvere Teatrikinos avasid linateose loomise lugu režissöör ja üks stsenariste Tõnis Pill, kellele «Fränk» on esimene täispikk mängufilm, ning Pauli, ühte peategelast, mänginud Derek Leheste.

Tõnis Pill rääkis et kandis filmi «Fränk» mõttes viimased kaheksa-üheksa aastat. «Esimene kord, kui ütlesin välja, et võiks sellise filmi teha, oli aastal 2016, tõsisemalt hakkasime tegelema aastal 2018,» meenutas ta. «Fränki tegelane oli üks päris inimene, kes elas minu väikelinnas Kehras, kui olin sellises vanuses nagu poisid seal filmis. Tema oligi üks põhiline initsiaator, et seda lugu jutustada.»