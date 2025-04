Kadrinas avab peagi uksed kohvik-kogukonnapood, mille juured ulatuvad sajandi taha

«Wiru16 alla koonduvad kohvik ja kogukonnapood, mis on tõepoolest oma peamisi mõjutusi saanud Kadrina OTT-ilt, ja mis seal salata, loodame väga, et võidame sealsete rahva lemmikute usalduse ja saame nende tooted ka oma poodi müüki võtta,» rääkis Pärtel Soosalu. Selsamal põhjusel avatakse hooaja viimasel OTT-i päeval, 10. mail, ehitusmöllust hoolimata oma poekese tagauks tootjatele, et nende ootusi kaardistada ja ideid põrgatada. «Soovime väga kõigis Wiru tegemistes kuulata eeskätt inimesi ja tootjaid ning tulevasi kliente kohviku loomisel,» ütles ettevõtja.