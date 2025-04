SUVESAUND: teeme tutvust žürii liikmetega

Ingrid Kohtla

Miks olete nõus žürii töös osalema? Mis selle töö juures kõige toredam on?

Pole midagi põnevamat uue, veel avastamata talendi, saundi või loo avastamisest ja äratundmisest. Sellega tegelen igapäiselt nii enda kõrvaringi ärgitamiseks ja laiendamiseks kui ka panustades Tallinn Music Weeki ja Station Narva festivalide esinejate valikusse, mille puhul keskendun eeskätt nii Eesti kui ka muu ilma seikluslikematele uutele tegijatele, samuti hinnates Rock FM-i «SoundChecki» saates uusi Eesti rokipalasid, jälgides meie ja rahvusvahelist muusikameediat jne. Eriti põnevaks muutub see mäng aga siis, kui on tarvis tegelda n-ö mitme tundmatuga võrrandiga, hinnates nii loo kõla ja sõnumit kui ka selle autori ja esitaja potentsiaali konkreetse grupi seas. Antud juhul ei tule mul mitte lihtsalt lugusid kuulata ja enda lemmikuile kõrgeid skoore laduda, vaid ka mõelda, kas antud pala(d) ja esitaja(d) võiks(id) kõnetada Ida-Viru publikut, et saada septembris toimuvale Station Narva festivalile see kõige-kõige ägedam uus Lääne-Viru tegija.