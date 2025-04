KaRakTer pöörab pilgu antiiki​

Näitemängu autor ja lavastaja Joonas Vatter põhjendab materjalivalikut sooviga pöörduda lääne kultuuri alguse juurde: «Kreeka müüdid on mõjutanud juba üle kahe tuhande aasta meie kultuurilugu, keelt ja mõtlemist. Käime Apollo-nimelises raamatupoes ja kasutame kõnekäändu Pandora laekast, meie päikesesüsteemi planeedid on nime saanud kreeka jumalate järgi. Kõik need müüdid on kogu aeg meie ümber, aga kui palju me neid tegelasi ja lugusid tegelikult tunneme?»