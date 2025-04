Hea suhtlemine on üks olulisemaid oskusi nii isiklikes suhetes kui ka tööl, ütleb tehisaru. Ta soovitab olla selge ja konkreetne, see tähendab väljendada oma mõtteid lihtsalt ja arusaadavalt. Samuti olla aus ja ehe, sest inimesed hindavad siirust ja avatust rohkem kui täiuslikkust. See viimane punkt on kõikidest soovitustest vaat et kõige olulisem.