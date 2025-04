Tapa vallavolikogu otsustas Telli palga tõsta 4000 euro peale. Vallavolikogu esimees Maksim Butšenkov põhjendas otsust asjaoluga, et näiteks Raasiku, Lüganuse ja Tõrva vallas on vallavanema palk juba 4100 eurot, kuigi elanike arvult on need omavalitsused oluliselt väiksemad kui Tapa vald.