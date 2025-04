Kolumn: lugude maagiast

Kes siis ikkagi kord elas? Ükskõik kes: väike sipelgas, jänku, lapsuke või nõiamoor. Või hoopis makaronikoletis, kelleni jõudis inimeste maailmast läbi pastataigna portaali teade, et kaks väikest tüdrukut ei tahagi täna oma makarone süüa. Misjärel jättis ta oma tegemised makaronigigantide ilmas sinnapaika, hüppas välkude sähvides läbi portaali, et seejärel võidukana kahe tirtsu õhtusöögilaua äärde prantsatada. Pastamonstrumiks kehastuv ema ei ole sel hetkel enam korduvaid korralikult söömise käskluseid jagav lapsevanem. On hoopis ulmeline autoriteet, kelle ees sööks kas või tatart või hapukapsasuppigi korralikult. Lapsed kihistavad naeru ja kahvlid kõlksuvad.