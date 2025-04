„Nurmsi droonikeskusest saab valdkonna tehnilise arengu keskpunkt ja liialdamata saame öelda, et kaitseliitlased on eestvedajaks selles, kuidas droone Eesti kaitsmiseks kasutada,“ ütles Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm. „Avatud keskuses on võimalik meie riigikaitsesse integreerida õpituvastusi nii Ukrainast kui ka NATO liitlastelt ja samas pakkuda head taristut meie partneritele kaitseväest ja kaitsetööstusliidust.“