Kell 14.30 algaval loengul huvilistega kohtuv Jüri Liiv on eesti materjaliteadlane, keemik ja leiutaja, kelle elus ja saavutustes on palju huvitavat. Näiteks eksmatrikuleeriti ta Tallinna polütehnilisest instituudist, põhjuseks erimeelsused KGB-ga, ta on mitmekordne Eesti meister mälumängus ja olnud Gunnar Grapsi bändi helimees.