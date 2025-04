Jooksjaid tuli sel korral kokku 273 ning neist tervelt 86 olid kümneaastased ja nooremad. "Kolmandik jah, aga meil on olnud ka pooled osalejatest lapsed," kõneles jooksusarja eestvedaja Vahur Leemets, kes märkis muuseas, et ilma tellisid nad nõnda hea ise ja seepärast sünoptikute prognoositud lörtsi ei tulnudki.

273 jooksusõpra on Leemetsa sõnul pisut rohkemgi kui möödunudaastasel avaetapil, mil tehti osalejate arvus hüppeline tõus. "Jooks hakkab tagasi jõudma sinna, kus see üheksakümnendatel oli," sõnas Vahur Leemets. "Just täiskasvanud on jälle jooksma hakanud."