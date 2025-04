17. mail toimuval muuseumiööl alustatakse nimetatud kontserdiga kell 18. Pärast seda on publikul võimalus tutvuda raamatuaastale pühendatud näitustega, mida on kolm: „ Mõisarahva lugemisvara” - valik von Benckendorffidele kuulunud signeeritud raamatutest; „ Jäneda Põllutöökeskkooli vanimad raamatud” - Jäneda põllutöökeskkooli õppetöös kasutatud rariteetsed trükised ja „ Raamatu teekond” - väljapanek raamatutest, millel on olnud huvitav saatus.