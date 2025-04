Rakverlased sahistasid väravavõrku, sama tegid ka vastased

"Mäng oli päris raske," tõdes Tarva kaitsetala Kristo Remmelgas. "Flora noored mehed on päris tehnilised ja kiired. Kahju on sellest, et esimesel poolajal ei saanud väravat – võimalusi oli meil päris mitu. Kaks korda lõime latti, paar korda tõrjus vastase väravavaht oskuslikult meie löögid." Esimesel poolajal ei suutnud sarnaselt kodumeeskonnaga ka florakad väravasuud lahti muukida, kuid seda tehti 60. minutil, kui täpne oli vahetusest sekkunud Karl Erik Lehtma.



12 minutit hiljem tõi alles teist mängu esindusmeeskonna eest väljas olev 16-aastane Egert Vahtra tabloole viiginumbrid. Tulemusega 1:1 mäng ka lõppes. "Positiivne on see, et tulime raskest seisust välja ja saime tabelisse punkti juurde, aga jääb kripeldama ikkagi. Hea meel on ka selle üle, et meie noor poiss Egert sai esindusmeeskonna eest värava kirja. Usun, et see tõstab enesekindlust ja annab noorele mehele indu juurde. Teeme tööd edasi ja juba laupäeval tuleb järgmine raske mäng Viljandi vastu," rääkis Remmelgas.



​Tabelisse punkti juurde saanud Rakvere on praegu 13 silmaga teisel positsioonil. Harju Laagri meeskonnal on kaks punkti rohkem, aga kogu tabeli esimene pool on äärmiselt tasavägine, sest tervelt kuuel tiimil on vähemalt kümme punkti kirjas.



​Rõõmu teeb publiku suur huvi Tarva mängude vastu ja see ei ole märkamata jäänud ka mängijatele. Neljas kodumängus on kokku tribüünidel olnud 564 pealtvaatajat, mis teeb keskmiseks näitajaks 141. Ja seda hoolimata sellest, et ilmataat pole armuline olnud. "See on väga lahe, et kogukond on leidnud tee mängudele. Eks korraldusele on ka rohkem rõhku pandud ja see on tulemust toonud," ütles Remmelgas. Võrdluseks: eelmise hooaja esimesel neljal kodumängul oli pealtvaatajaid üle 200 vähem – kõigest 354.



Kodumängude külastatavus Foto: Grete Veedla vs. Tartu Welco II – 232

vs. Pärnu Poseidon – 91

vs. FA Tartu Kalev – 68

vs. FC Flora – 173