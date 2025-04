Lääne-Virumaal oodatakse rinnavähi sõeluuringule ligi 5300 naist

Rinnavähi sõeluuring aitab pahaloomulise kasvaja avastada varakult, mil võimalus terveks saada ja terveks jääda on oluliselt suurem kui hilisemas staadiumis avastatud haiguse korral. Varajases ehk esimeses või teises staadiumis avastatud kasvaja puhul on viis aastat pärast diagnoosi saamist elus enam kui 90 protsenti naistest, sõeluuringu väliselt leitud rinnavähiga naiste puhul on see näitaja aga 74 protsenti.

“Igal aastal aitab sõeluuring päästa sadade naiste elu, sest pahaloomuline kasvaja leitakse regulaarse uuringuga tihtipeale enne, kui see hakkab enesetundes märku andma. Meil on väga heal tasemel ravivõimalused ja raviga alustamine algstaadiumis tagab tervenemise,” rõhutas Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloog dr Riina Kütner sõeluuringul osalemise tähtsust. “Mõistetavalt ei soovi keegi meist mõelda võimalusele haigestuda, kuid kahjuks on rinnavähk endiselt Eesti naistel kõige sagedamini esinev vähivorm. Seepärast, head naised, kui olete sõeluuringule kutsutud, palun kasutage seda võimalust. Paraku võib rinnavähki esineda ka noortel, kuid haigestumise risk tõuseb vanusega, eriti üle 50-aastastel naistel.”

“Aasta-aastalt liigume selles suunas, et sõeluuring oleks järjest enamatele naistele kättesaadav. Eelmisel aastal lisandusid sõeluuringu sihtrühma 70- ja 74-aastased naised, tänavu kutsume uuringule ka 72-aastaseid naisi. Sihtrühma laiendamine on suur samm edasi raskete vähijuhtude ennetamisel, kuid kahjuks nägime eelmisel aastal, et 74-aastastest naistest osales sõeluuringul vaid 55 protsenti kutsututest, samal ajal kui 50-aastastest naistest osales 70 protsenti,” ütles Tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna, julgustades kõiki uuringule kutsutud naisi oma tervist kontrollima.

Lisaks soovib Tervisekassa hakata sõeluuringule kutsuma ka nooremaid naisi, kellel on geneetilise eelsoodumuse tõttu suurem risk haigestuda rinnavähki. “Suve alguses katsetatakse geeniandmete liikumise korraldust ja suve lõpus algavad koolitused ämmaemandatele, et kõik osapooled oleksid teenuse käivitamiseks valmis,” täpsustas Suurna.