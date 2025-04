Ametikooli piigad tegid kutsevõistlustel poodiumiväärilise etteaste

See muidugi rakverlaste rõõmu ei vähendanud. Ka toitlustusteenindaja Annabel Trees sai hakkama silmapaistva tulemusega ning pälvis kokteilide valmistamises kolmanda koha. Võistlustel kohapeal ta seda veel ei teadnud, kuna korraldajad ajasid nimed sassi ja auhinnale kutsuti järgi hoopis teine võistleja, kes sai punktide järgi neljanda koha. Annabelile saadetakse medal tagantjärgi koju.

Rahvusvahelistel kutsevõistlustel "Learn, Know, Do, Can, Show" saavad hakkajad ametikooli õpilased oma oskuseid proovile panna.