Doktor Ralf Allikvee: kui kõik maakonna sünnitused oleksid toimunud siin, oleksime suhteliselt heas seisus

Kui doktor Ralf Allikvee 2023. aasta viimastel päevadel AS-i Rakvere Haigla nõukogu esimehe ameti vastu võttis, tundis ta, et haiglal on potentsiaali, ja siiani pole ta selles kahelnud. Praegu valitseb aga keeruline situatsioon, kus maakonnahaiglate (sh Rakvere haigla) täielikku võimekus ei kasutata. Rakvere haigla roll maakonna tervishoiusüsteemis on märksa suurem, kui inimesed tajuvad.