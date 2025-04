Ühisõppus Kilp hoiab sel nädalal kaitsekilpi Virumaal

Kaitseliidu Viru maleva teavitusspetsialist Indrek Jurtšenko selgitas, et esmaspäeval toimus esmalt Rakveres formeerimine ning sellele järgnes väljaspool linna väljaõpe ja teabe jagamine. «Kokku on osalejaid palju, täpset arvu on raske öelda, aga need, kes kutsuti, on suures osas kohal,» sõnas Jurtšenko.