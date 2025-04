Kas uni on magus, funktsionäärid?

Kus tahes riigis on haridusministeeriumi ülesanne viia ellu hariduspoliitikat, mis peaks algama tagamisest, et kool ja õpetajad üldse olemas oleksid. Aga need on meil napilt olemas. Suletud koolide nimekiri pikeneb ning avatuis annavad tunde otse tehasest saabunud inimesed. Mida arukat on selles olukorras teinud haridusministeerium? Ei midagi nähtavat. Kuid teate, mida seal just hiljuti tehti? Koostati absurdne nimekiri nõuetest, mida juba sügisel koolides rakendada tuleb. Sinna kuulub näiteks muru pügamine, et lapsed seal ei komistaks(!), akende võimalikult suletuna hoidmine, lisakäsipuude paigaldamine ja nohuse lapse koju saatmine. Lohutuseks on kirjas, et tualette enam iga päev puhastama ei pea.