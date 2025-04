Teiseks lahutamatuks osaks on saanud vaimse tervise probleemid. Igal viiendal Eesti inimesel on ärevushäire risk ja ligikaudu pooltel neist on see ka juba diagnoositud. Enam kui neljandikul Eesti inimestest on depressioonirisk ning taas pooltel neist on see ka juba diagnoositud. Pean tunnistama, et paraku olen ka ise osa sellest kurvast statistikast. Praeguseks probleemiks on just ärevushäire, millest lahti saamisega püüan iga päev tegeleda.