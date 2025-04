Kassi tulistamist ei õigusta miski

Võsul sai kass õhupüssist tabamuse. Niisuguseid juhtumeid, kus keegi südametu inimene sihib kaitsetut looma relvaga, tuleb aeg-ajalt ette. See tõstatab iga kord vaidluse, kas kodused kassid peaksid vabalt ringi hulkuma või olema omaniku järelevalve all toas või siis piiratud aias. Enamik omavalitsusi on kehtestanud lemmikloomade pidamise eeskirja, kus on muu hulgas juhised hulkuvate loomade puhuks. Nii on ka Haljala vallas.