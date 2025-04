Video Rakverlane Hispaania pealinnas: siin on täielik kaos!

"Ma olin Santiago Bernabeu staadioni juures, ja ootasin muuseumituuri järjekorras. See oli kella 12 paiku lõunal. Siis märkasin, et telefonis internet oli aeglaseks jäänud ja seal enam midagi teha ei saanud," kirjeldas Kostap.

Järjekorras ootavad inimesed hakkasid juba paanikasse sattuma, kuid staadionitöötajad tulid selgitama, et riigis on elektrikatkestus. Natuke hiljem tuldi öeldi, et staadionituurile täna inimesi ei lasta. "Mõtlesin siis, et okei, lähen käin kesklinnas Adidase poes, kuhu oli plaan juba varem minna. Tuli välja, et metroo ka seisis."