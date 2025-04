Mihkel Juhkami Valenciast: kui kriis, siis sularaha on kõige tähtsam

"Hispaanlased ostavad-müüvad tänavatel massiliselt jäätist. Ilmselt kardavad, et sulab külmakastidesse ära. Ja hotellitubade lukud ei tööta. Need kaardid seadistatakse ju elektriga. Liftidest-eskalaatoritest rääkimata. Tualetti minnes paned mobiililaterna tööle sest muidu kottpime. Vesi igatahes seal voolab. Ma ei tea, muidugi kaua sooja vett jätkub," sõnas Juhkami kella 20 paiku.​Juhkami ütles, et ega kohalik valitsus väga infot jaganud ei ole ja hakkama tuleb ise saada. Sularaha eest saab kohalikust kõrtsist kergemat sööki ja jooki. "Ma oma hotellituppa ronisin seitse korrust valdavalt pimedat evakuatsiooniteed pidi ja üks tädi lasi tuppa. Vaid temal on kõiki uksi avav võti. Sularaha automaatide taga on ka väikesed järjekorrad," rääkis ta ning lisas, et otseselt paanikaks ei läinud.