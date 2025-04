Rakveres tegutsev spordiklubi saab uued juhid

Kriguli südameasi on tennis ning Kuusikul jõusaal ja fitness. "Pelgasin jõusaali poolt, kus vastupidiselt minule tunneb Rene end väga koduselt," tunnistas Krigul. "Kui käisin tema juures trennis, siis pooljuhuslikult peetud vestlus viis selleni, et otsustasime koos hakata Aqva operaatoriteks," rääkis ta.

​Kuigi pöördeks oli üürike hetk ja ollakse erispordialade treenerid, lisas meestele enesekindlust see, et Aqva spordikeskust tuntakse läbi ja lõhki. "Meie trump on see, et mõlemad tunneme oma valdkonda hästi ja suudame need omavahel ühendada," märkis Krigul.