Rakvere linna kaasava eelarve ideede hääletuse võitis mänguala rajamine Moonakülla

Rakvere linnapea Triin Vareku sõnul on linlaste aktiivne osalemine kaasava eelarve protsessis kinnituseks, et elanikud hoolivad linnakeskkonnast ja soovivad selle arengus kaasa rääkida. "Moonaküla mänguala rajamise võit kaasava eelarve rahvahääletusel näitab, kui oluline on rakverlaste jaoks peredele ja noortele mõeldud vaba aja veetmise võimaluste arendamine. Mänguala idee toetamine kinnitab, et väärtustame liikumist, värskes õhus viibimist ja kogukondlikke koosolemisi. Võidab aga muidugi kogu linn, sest Rakveres on kõik vaid jalutuskäigu kaugusel ning ka Moonakülla on lustima oodatud kõik linlased ja külalised. Rõõm! Üheskoos muudame Rakvere veelgi elavamaks ja mitmekesisemaks linnaks," märkis Varek.