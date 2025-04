Noored unistavad rahust, haridusuuendusest ja puhtast loodusest

Rakvere Riigigümnaasiumis reedel toimunud unistamispäeval selgus, et tuleviku vaates on noorte jaoks olulised teemad rahu, loodus, haridus ja tehnoloogia. Unistamisest võttis osa ligi 250 gümnaasiumiõpilast ning see oli pilootprojekt üle-eestilistele unistamistalgutele „Millises Eestis me elame aastal 2050?“, mis toimub 3. mail.