Rutjal ühendasid jõud suurtükipatarei ja miinipildujarühm

“Oleme ühiseid väljaõppenädalavahetusi oma ringkonna üksustega alati pidanud, kuid erialane koostöö sarnaste relvaliikide üksuste vahel, on alati eriline,” ütles ütles Kirde maakaitseringkonna suurtükipatarei ülem leitnant Taivo Naarits. Tema sõnul keskenduti väljaõppe esimesel päeval eelkõige suurtükipatarei sisemistele drillidele ja tulemeeskondade koostööle, teisel päeval aga juba keerukamatele olukordadele, näiteks varitsuse tingimustes tegutsemisele, kus toetajaks oli miinipildujarühm.

“Õpikohti ja mõtteainet Sirgalast edasiseks me saime, kuidas erinevaid tegevusi taktikaliselt teistmoodi planeerida ja maastikul teha. Suur tänu Viru maleva lahingkompanii ülemale Villu Jõemetsale, lahingkompanii miinipildujarühma ülemale ja miinipildujarühma meeskonna liikmetele, kes andsid palju väärt ideid,” ütles Viru maleva maakaitsekompanii miinipildujarühma ülem, lipnik Ergo Rebane.

“Sellel nädalavahetusel toimunud ühisõppusel, koos ringkonna suurtükipatarei võitlejatega, olime hoopis teistsuguses olukorras. Selle harjutuse eesmärk meie rühmale, oli hankida infot vastase positsioonil toimuvast, mille käigus korraldasime suurtükipatarei võitlejatele varitsuse. See kompleksülesanne aitab meil tulevikus planeerida enda taktikalisi manöövreid ja liikumisi sellise mõttega, et "keegi ette ei helista, kui alustatakse lahingtegevust. Lisaks saime hea õpikogemuse sellest, kuidas käituda olukorras, kui oleme sattunud ise ajutise teetõkke ette ja oleme sunnitud astuma vastasega otsesesse tulevahetusse. Viru maleva maakaitsekompanii miinipildujameeskond ja meiega ülesande täitmiseks liidendunud maakaitsekomapanii kergejalaväelaste jagu, õppis sellest väljaõppenädalavahetusest palju. Selle eest oleme tänulikud ringkonna suurtükipatarei ülemale leitnant Taivo Naaritsale, kellega koos sai see väljaõpe korralikult läbi viidud.”