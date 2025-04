Õppus Miljon Miksi paneb linnaruumi üürgama

Ajavahemikus 17:30 kuni 21:00 lastakse Rakvere rongijaamas õppuse raames 4 korda õhuhäire signaali. Tegemist on õppusel osalejate jaoks indikatsiooni andmiseks, et teatud protseduure tuleb läbi viia. Tavakodanikel pole muretsemiseks põhjust, tegemist on õppuse ühe osaga.