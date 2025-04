Riidekonteinerid pole prügi jaoks: ületäitumise põhjuseks on valed esemed

"Mõistame inimeste muret, kuid peamine põhjus konteinerite ületäitumise taga on kahjuks see, et sinna pannakse esemeid, mis ei sobi taaskasutuseks – näiteks katkiseid või määrdunud rõivaid ja muid esemeid," rääkis linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Kerli Kõue.

Ta soovitab riided ja jalanõud pakendada kilekotti (nt suletud läbipaistvasse prügikotti), et vältida määrdumist ning jalanõude puhul paarilise kadumist. "Riided ja jalanõud, mis on komplektis, tuleks konteinerisse asetada selliselt, et mõlemad pooled säiliks. Näiteks leidus konteineris üksik moodsa brändi VANS tennis, mille paarilist ei olnud – seetõttu tuleb ka see ese saata jäätmejaama," ütles Kõue.