Rakvere avatud noortekeskust tunnustati kvaliteedimärgisega

Kvaliteedimärgist ja sellega seotud hindamismudeli on ellu kutsunud ja annab välja Eesti ANK. "Meie osalesime pilootprogrammis: oleme ühed esimestest, kes hindamismudelit kasutasid," lausus RANKi projektijuht ja noorsootöötaja Raili Seiton.



Pilootprogrammi oli kaasatud igas maakonnast üks noortekeskus. Ettevõtlikkuse tärne on võimalik saada 1-5. "Meie saime seekord kolm tärni, aga neljast ei jäänud palju puudu ja meie eesmärk on vajalikud parendused ära teha esimesel võimalusel, et kvalifitseeruda neljale tärnile," sõnas Seiton.



Märgise omamine näitab, et noortekeskus rakendab teadlikke ja tõenduspõhiseid meetodeid, et toetada noorte enesejuhtimist, probleemilahendusoskusi ning väärtust loovat mõtlemist. See tähendab, et keskuses pakutavad tegevused on suunatud noorte kogemuse suurendamisele, olgu see vabatahtliku töö, projektide elluviimise või karjääri- ja ettevõtlusalase õppe kaudu.



Lisaks aitab kvaliteedimärgis noortekeskustel oma tegevust pidevalt hinnata ja arendada, järgides nii riiklikke õppekava suundi kui ka noorsootöö kvaliteedistandardeid. See annab kindluse nii noortele, lapsevanematele kui ka partnerorganisatsioonidele, et noortekeskuse tegevus on kõrge kvaliteediga, tulevikku suunatud ja süsteemne.