Hoone ehitaja OÜ Revin Grupp objektijuht Ergo Rebane tundis pärast tornikiivri edukat paigaldamist meeleliigutust. "Tunne on väga ülev – saime tehtud! Olen valmistunud selleks hetkeks pool aastat ja soovin, et need tornid kestaksid pikalt ja jääksid igavesti püsti," rääkis ta.