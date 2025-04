Põline pärnakas ulatab abikäe Virumaa vabaühendustele

See põline pärnakas Liisa Lotta, kes suvepealinnas teismelisest saati tohutu energia, korraldamistahte ja loomingulise kire poolest silma paistis, ei suutnud ka pärast hiljutist perega tarvalinna kolimist käed rüpes istuda ning võttis vastu Lääne-Virumaa vabaühenduste nõustamise väljakutse. Noore ea kohta väga pikk isiklik kogemus vabatahtliku töö ja kodanikuühenduste valdkonnas annab märku, et see amet ongi kui loogiline verstapost tema tegusal eluteel.