Olümpiakomitee tunnustas Oleg Grossi

​Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid rõhutas tänukõnes, et spordi toetajad aitavad hoida meie ühiskonda elujõulisena ning toetavad noorte ja täiskasvanute liikumisharjumusi. "Tänan kõiki eelkõige kui kultuurimetseene. Te olete meie kõikide aerude, pallide, suuskade, saalide fond, kes täna meid toetavad ja meie taga on. Me märkame neid toetajaid meie ümber. Mul on väga hea meel, et "Spordisõbra" üritus teeb need inimesed, kes võibolla on ülejäänud kultuurisõpradele nähtamatumad, veidi nähtavaks. Loodan, et meil on veel pikk tee minna, ning viige tänu ka kindlasti neile, kes ei soovi oma nime ja näoga sportlaste edu tagant välja paista," rääkis Kaljulaid.